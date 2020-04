Décès du philosophe et ancien dissident Ladislav Hejdánek

Philosophe et ancien porte-parole de la Charte 77, Ladislav Hejdánek est mort à l’âge de 92 ans. Interdit d’enseignement par les autorités communistes et emprisonné pendant plusieurs mois en 1972, il a exercé différentes professions ouvrières, tout en traduisant des œuvres de philosophes et théologiens étrangers et en organisant des séminaires scientifiques clandestins.

De retour à l’Université Charles après la révolution de 1989, Ladislav Hejdánek s’est vu attribuer plusieurs récompenses, dont le prix Jan Palach qui lui a été décerné en 1984 à Paris, par le Comité international de soutien à la Charte 77.