Décès d’Eva Davidová, sociologue et spécialiste des Roms

Le site Romea.cz a annoncé le décès, vendredi dernier, de l’ethnographe et sociologue tchèque Eva Davidová, à l’âge de 85 ans. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, Eva Davidová a photographié et étudié la vie, la culture et les traditions des Roms Olah dans l’ancienne Tchécoslovaquie.

Eva Davidová a reçu de nombreux prix, notamment la médaille Artis Bohemiae Amicis qui lui a été décerné en 2002 par le ministre de la Culture.