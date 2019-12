Décès de Miloslava Kalibová, une des deux dernières survivantes du massacre de Lidice

Miloslava Kalibová, qui avait survécu au massacre du village de Lidice, est décédée à l’âge de 96 ans, a fait savoir le porte-parole du mémorial de la commune martyre. Déportée au camp de Ravensbrück pendant trois ans, avec sa mère et sa sœur, elle avait également survécu aux marches de la mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait consacré les dernières années de sa vie à témoigner dans des écoles, dans des entretiens ou documentaires sur la période. Ses obsèques auront lieu le 7 janvier.

En représailles à l’attentat contre le Reichsprotektor Reinhard Heydrich en 1942, les nazis ont rasé deux villages tchèques, dont le plus célèbre est Lidice, à quelques kilomètres au nord de Prague : tous les hommes furent exécutés, et les femmes et les enfants déportés. Aujourd’hui, Jaroslava Skleničková est la dernière des 143 femmes de Lidice ayant survécu à la guerre.