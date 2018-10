Décès de la femme mordue par un mamba vert

La femme qui avait été mordue la semaine dernière par un mamba vert, un serpent très venimeux, est décédée, a annoncé la Radio tchèque. Après avoir été secourue, cette femme de 30 ans, avait été hospitalisée et placée en coma artificiel. Elle avait reçu une injection de sérum qui aurait fait effet. Selon les médecins, son décès serait dû à d’autres problèmes de santé préexistants et non à la morsure du serpent en tant que telle.

Le mamba vert s'était échappé le 2 octobre dernier d'une maison située dans le quartier de Hlubočepy à Prague. Il avait finalement été retrouvé quatre jours plus tard, dans un arbre aux abords du logement. Sa propriétaire n'avait pas d'autorisation pour posséder un serpent venimeux.