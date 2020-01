Décès de Josef Čermák, historien de la littérature et spécialiste de Kafka

L’historien de la littérature et spécialiste de l’œuvre de Franz Kafka Josef Čermák est décédé mardi à l’âge de 91 ans. Né le 18 mai 1928, il avait fait des études de tchèque, de langues romanes et de littérature comparée à l’Université Charles, avant de travailler aux Editions d’Etat des belles lettres et des arts, mieux connues aujourd’hui sous le nom d’Odeon.

Outre ses traductions de plusieurs des œuvres de Franz Kafka, il avait également fondé en 1990 la Société Franz Kafka, avec pour objectif de poursuivre la tradition de pluralité culturelle centre-européenne, interrompue par la Seconde Guerre mondiale et le communisme, et de rappeler la cohabitation des communautés tchèque, allemande et juive dans le pays au fil des siècles.