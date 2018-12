Décès de Georges H. W. Bush : les dirigeants tchèques rendent hommage à l'ancien président

Suite au décès vendredi de Georges H. W. Bush à l'âge de 94 ans, plusieurs dirigeants politiques tchèques ont rendu un hommage à l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique, en fonction entre 1989 et 1993. Le Premier ministre Andrej Babiš (ANO) a ainsi rappelé que c'est sous mandat que le rideau de fer est tombé et que les pays d'Europe centrale ont pris "le chemin de la liberté et de la démocratie".

Tomáš Petříček, le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, ne dit pas autre chose. Selon le social-démocrate, les pays issus de la Tchécoslovaquie doivent être reconnaissants à l'ancien président républicain pour son rôle dans la chute des régimes communistes.

Le président des sociaux-démocrates, le ministre de l'Intérieur Jan Hamáček, a de son côté salué le courage de Georges Bush, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, reconverti dans l'industrie du pétrole au Texas après le conflit. Il a également mis en avant les services rendus à son pays et le rôle de M. Bush, père du président du même nom, dans la fin de la Guerre froide.