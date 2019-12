Décès de Bohuslav "Woody" Vašulka, pionnier de l'art audiovisuel

L'un des pionniers de l'art audiovisuel, Bohuslav "Woody" Vašulka, est décédé vendredi à lâge de 82 ans à son domicile de Santa Fe aux Etats-Unis, a indiqué l'agence de presse tchèque ČTK.

Élève de la célèbre école de cinéma de Prague FAMU, M. Vašulka est parti aux États-Unis dans les années 1960, puis a cofondé le théâtre The Kitchen de New York, qui a exploré le potentiel des médias audiovisuels et l'interaction humaine avec les technologies.

Le professeur Tomáš Ruller, qui dirige le centre de recherche et d'enseignement sur les nouveaux médias de Vašulka Kitchen Brno, a déclaré que la mort de M. Vašulka était une perte majeure et qu'il faisait partie des rares personnalités artistiques tchèques à la renommée internationale.