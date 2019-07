Début du tournage du biopic consacré au compositeur Josef Mysliveček

Le réalisateur Petr Václav a commencé dans les environs du lac de Côme, en Italie, le tournage de son biopic consacré au compositeur Josef Mysliveček. « Il divino Boemo », comme il fut surnommé au XVIIIe siècle est interprété par le comédien et chanteur tchèque, Vojtěch Dyk.

Co-production tchéco-italo-slovaque, le film s’inspire du destin d’un des compositeurs tchèques les plus courus du XVIIIe siècle, notamment en Italie où il fait carrière mais mourut dans l’oubli le plus total. Le réalisateur Petr Václav, détenteur de deux Lions tchèques pour le meilleur scénario et la meilleure réalisation, avait déjà réalisé en 2016 Confessions d’un disparu, documentaire inspiré par la musique du compositeur.