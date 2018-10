Début des négociations pour une coalition à la mairie Prague

Les partis et mouvements politiques vainqueurs des élections municipales de ce week-end à Prague ont entamé dimanche soir des négociations pour la formation éventuelle d'une coalition à la mairie. D'après les représentants de ces partis, il s'agissait essentiellement d'une première réunion informative. Les représentants des Pirates et du mouvement Praha sobě sont tombés d'accord pour dire que la variante qu'ils préféraient était une coalition avec le parti conservateur TOP 09 et le parti des maires et indépendants STAN qui ont fait campagne sous le nom de « Forces alliées pour Prague ».

La situation est inédite à Prague, après ce scrutin municipal, où cinq partis se partagent presque équitablement les sièges du conseil municipal avec des scores compris entre 15 et 18 % : l’ODS, les Pirates, le nouveau mouvement Praha sobě, dont la campagne a été très visible, la coalition des « Forces alliées pour Prague » et ANO. Si le vainqueur a été l'ODS, le mouvement ANO, au pouvoir jusqu'à présent dans la capitale, a fini à la cinquième place.