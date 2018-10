Début de la 28e Foire du livre de Havlíčkův Brod

Les écrivains Mariusz Suros de Pologne et Josef Haslinger d’Autriche, la romancière tchèque Alena Mornštajnová, ou encore le poète roumain d’expression tchèque Mircea Dan Duta sont les têtes d’affiche de la Foire du livre qui se déroule ces vendredi et samedi à Havlíčkův Brod, une commune située dans la région de Vysočina.

Plus de 170 exposants et plus de 100 écrivains, illustrateurs et traducteurs y participent. Le programme de cette 28e édition de la foire est marqué par le centième anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Ainsi, la foire présente notamment la création littéraire des pays qui ont formé l’ancien Empire austro-hongrois.