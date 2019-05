Début ce vendredi à Prague de Mange ta grenouille, dédié au théâtre français

La cinquième édition du festival du théâtre français Mange ta grenouille débute à Prague ce vendredi, au Studio Alta. Trois jours durant jusqu’à dimanche seront présentées au public tchèque plusieurs créations dramatiques contemporaines de l’Hexagone mises en scène par des réalisateurs tchèques. Tous les spectacles et autres événements sont accessibles en tchèque et en français.

Plus généralement, le festival propose au public tchèque de découvrir les tendances les plus intéressantes du théâtre français actuel tout en créant parallèlement un espace destiné à la rencontre et à l’interaction des cultures tchèque et française. Au programme de cette cinquième édition figure notamment en première tchèque la création française Timon/Titus du collectif OS’O, un spectacle qui a reçu les prix du jury et du public au festival Impatience 2015.