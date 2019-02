De nouveaux records de douceur sont tombés lundi

Il continue à faire beau et doux en République tchèque. Lundi, de nouveaux records de chaleur ont été relevés dans 79 stations de mesure du pays. C’est à Hejnice, dans la région de Liberec, en Bohême du Nord, que le mercure est monté le plus haut, jusqu’à 16,8°C. Il a fait particulièrement doux aussi en Moravie-Silésie et en Bohême centrale.