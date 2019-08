De nombreux événements prévus à Prague et en province pour les 30 ans de la révolution de Velours

Cette année, la République tchèque commémorera le 30e anniversaire de la révolution de Velours dont le coup d'envoi avait été donné le 17 novembre 1989. De nombreux événements sont prévus pour ce jour férié, dont l'ouverture d'une nouvelle exposition permanente au Musée national, consacrée à l'histoire tchèque et slovaque du XXe siècle.

Des dizaines d'expositions, de concerts, de tables-rondes et autres événements sont prévus dans la capitale tchèque et dans le reste du pays. Des participants directs, impliqués dans les événements de novembre 1989, partageront leurs souvenirs. Plusieurs villes prévoient également l'inauguration de nouveaux lieux de mémoire. Les régions mais aussi de nombreuses écoles et associations diverses sont impliquées dans l'organisation de cet anniversaire.

Les moments forts des commémorations se dérouleront dans le quartier d'Albertov, rue Národní et place Venceslas, à Prague, qui sont les lieux principaux où se sont déroulées les manifestations menant à la chute du régime communiste. Une procession aux chandelles est prévue à cette occasion, et un Concert pour l'avenir sera organisé place Venceslas. L'association Post Bellum remettra ses prix annuels aux personnes qui se sont engagées contre le totalitarisme.