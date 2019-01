De fortes chutes de neige perturbent la circulation en Moravie du Sud

De fortes chutes de neige, avec environ dix centimètres de neige fraîche, ont grandement perturbé la circulation dans l’est du pays, et plus particulièrement en Moravie du Sud. Ces intempéries ont causé des dizaines d’accidents dans la région tout au long de la matinée de lundi. Les autorités ont appelé les conducteurs à la plus grande prudence.

La plupart des régions du pays devraient encore faire face à des précipitations et des chutes de neige pendant la journée.