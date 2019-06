Danse : ouverture du festival international Tanec Praha

Le spectacle « Let Me Change Your Name » de la chorégraphe coréenne Eun-Me Ahn et de sa compagnie donne, ce lundi, le coup d’envoi de la 31e édition du festival de danse contemporaine Tanec Praha.

Des spectacles de danseurs venus d’Europe, d’Asie et d’Afriques sont programmés jusqu’au 22 juin prochain au Théâtre Ponec, à Prague, ainsi que dans une vingtaine de villes tchèques.

Evénement très attendu, l’acrobate français Yoann Bourgeois et son équipe investiront, les 21 et 22 juin, l’espace du Palais des Foires où se trouvent les collections d’art moderne de la Galerie nationale de Prague.