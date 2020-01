Dans son discours du Nouvel an, A. Babiš se veut optimiste pour l'avenir

La République tchèque va bien, a mis en avant le Premier ministre Andrej Babiš, dans un discours de Nouvel an qui se voulait avant tout optimiste. Selon lui, la République tchèque vit une des périodes les plus heureuses de son histoire contemporaine, avec une situation économique positive. Le chef du gouvernement tchèque a souligné que son cabinet prévoyait une nouvelle hausse des retraites et des salaires dans l'année à venir.

La nouvelle loi de construction, les apports de la numérisation à l'avenir et la cybersécurité sont les thèmes que le Premier ministre a désigné comme particulièrement importants, tout comme les projets d'investissements présentés en décembre dernier.

L'opposition a critiqué Andrej Babiš, estimant que l'heure n'était pas à l'optimisme et qu'il était « temps d'ôter ses lunettes roses », comme l'a déclaré le chef du parti chrétien-démocrate, Marek Výborný‏. Ancien leader du parti TOP 09 Jiří Pospíšil‏ a estimé sur Twitter qu'il manquait à la République tchèque de nombreuses choses, et a estimé que nombre de projets restaient à l'état de châteaux en Espagne.