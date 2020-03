Daniel Křetínský testé positif au coronavirus

Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský a été testé positif au coronavirus le 12 mars dernier. "Je suis à l'isolement depuis" a-t-il déclaré au quotidien E15, un des journaux qui fait partie de sa filiale médiatique CMI.

"J'ai appelé tous ceux que j'avais croisés - ici et à l'étranger, 27 personnes en tout. Certains ont fait deux fois le test. Tous sont négatifs, dont la famille, masseuse, dentiste et collaborateurs dans ma société qui ont dû à cause de ça être en quarantaine pendant deux semaines", a indiqué la cinquième fortune du pays, dont le groupe EPH a annoncé le 18 mars un don de plusieurs dizaines de millions de couronnes à l'Etat pour la lutte contre le coronavirus.