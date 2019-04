Daniel Křetínský devient officiellement l’actionnaire majoritaire du Sparta Prague

Considéré et présenté depuis plusieurs années déjà comme le propriétaire du Sparta Prague, Daniel Křetínský s’apprête à le devenir officiellement. En effet, le site d’information économique slovaque hnonline.sk a indiqué que le milliardaire, qui participe déjà au financement de la moitié environ de son budget estimé à 40 millions d’euros par saison, allait devenir l’actionnaire majoritaire du célèbre club de football.

Jusqu’à présent, c’est le groupe financier slovaque J&T qui possédait ce statut, et ce suite au rachat du Sparta en 2004. Cette formalité permettra ainsi à Daniel Křetínský, qui a commencé sa carrière d’homme d’affaires comme analyste chez J&T et qui dirige le Sparta depuis sa reprise, de récupérer un peu plus de 50% des actions du club, alors qu’il n’en possède que 10% actuellement. Les détails de la transaction n’ont pas été communiqués.