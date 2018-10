Daniel Křetínský a bien racheté une part du journal Le Monde

Daniel Křetínský, via la société Czech Media Invest dont il est l’actionnaire majoritaire, est bien entré dans le capital du quotidien Le Monde. Le milliardaire tchèque a acquis une part de 49 % que détenait le banquier d’affaires Matthieu Pigasse dans la holding Le Nouveau Monde, un des actionnaires du journal. L’information a été communiquée jeudi, mais la vente remonte à quelques jours déjà.

Après Marianne et plusieurs magazines du groupe Lagardère, Daniel Křetínský, qui a fait sa fortune essentiellement dans l’industrie énergétique, poursuit donc sa conquête de la presse française. A leur demande et face aux inquiétudes qu’il inspire, l’investisseur tchèque rencontrera prochainement les représentants du Pôle d’indépendance, qui regroupe la Société des rédacteurs, les salariés et des actionnaires historiques, et possède 25 % des actions du Groupe Le Monde.