Daily star : une fausse bombe venant de Prague retrouvée à l'aéroport de Beyrouth

Une fausse bombe artisanale, fabriquée avec une boîte de savon et un téléphone portable reliés entre eux par un câble, a été retrouvée ce week-end dans un bagage à l'aéroport de la capitale libanaise. Selon le journal The Daily Star, ce faux engin explosif était destiné à tester les services de sécurité de l'aéroport de Prague, qui ont oublié de le retirer et qui a voyagé vers Beyrouth dans un vol assuré par Qatar Airways.

La presse libanaise avait d'abord évoqué la présence de 200 grammes d'explosif. Les analyses ont révélé qu'il ne s'agissait que d'un faux et d'après le quotidien, les autorités aéroportuaires de Prague ont avoué à leurs collègues libanais avoir omis d'enlever ce paquet-test. Une enquête interne a été ouverte, selon The Daily Star. Un cas similaire s'était produit à l'aéroport de Poprad en Slovaquie, où les services de sécurité avaient laissé voyager vers Dublin des explosifs factices.