Czech Tourism présente 42 joyaux méconnus à découvrir cet été

Dans l’idée d’inviter les Tchèques à voyager en République tchèque cet été et de les aider à découvrir des endroits moins connus et moins fréquentés, Czech Tourism, l’agence nationale en charge du tourisme, a rendu publique, jeudi, une liste de quarante-deux « joyaux à découvrir ». Châteaux, monastères ou encore musées dans toutes les régions de Bohême et de Moravie figurent notamment sur cette liste, qui a été établie en partenariat avec les conseils régionaux et qui peut être consultée sur le site kudyznudy.cz.

A Prague, les trois endroits conseillés sont le monastère de Břevnov, la villa Winternitz et le bâtiment de style gothique-Renaissance appelé Dům u Zlatého prstenu (littéralement la Maison à l’anneau d’or), qui abrite une exposition intitulée « La Prague de Charles IV – chantiers monumentaux de l’Europe ».