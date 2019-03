Cyclone Idai au Mosambique : une collecte lancée en République tchèque

L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a lancé en République tchèque une collecte destinée aux victimes du cyclone tropical Idai qui a frappé, le 14 mars dernier, le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. L’organisation estime que 600 000 personnes ont actuellement besoin d'aide en Afrique australe. Des équipes d’urgence de MSF opèrent sur place.

C'est la ville de Beira, au Mozambique, ainsi que la région qui l'entoure qui ont été le plus touchées par Idai selon les informations communiquées par l’ONG : des vents allant jusqu'à 200 km/h et des pluies abondantes ont provoqué une dévastation extrême le long du littoral. Au Mozambique, le bilan de la catastrophe est d’au moins 293 morts, 1 500 blessés recensés et 15 000 personnes en besoin urgent d’être secourues.