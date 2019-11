Cyclo-cross – Coupe du Monde : vainqueur à Tábor, van der Poel honore la mémoire de Raymond Poulidor

Beau-fils du légendaire Raymond Poulidor, décédé mercredi dernier et dont les obsèques se tiendront mardi prochain, Mathieu van der Poel a remporté la quatrième épreuve comptant pour la Coupe du monde de cyclo-cross, disputée à Tábor (Bohême du Sud) ce samedi. Malgré des ennuis techniques, le coureur néerlandais, double champion du monde de la spécialité (2015 et 2019) et vainqueur également de l’Amstel Gold Race sur la route au printemps dernier, a devancé au sprint le Belge Eli Iserbyt au bout d’un circuit long de près de vingt-trois kilomètres. Un autre Néerlandais, Lars van der Haar, est monté sur la troisième marche du podium. Parmi les Tchèques, le meilleur a été Michael Boroš, 22e.

Chez les femmes, déception pour Kateřina Nash. Leader du classement général de la Coupe du monde, la Tchèque a dû se contenter d’une 18e place, très loin de la vainqueur, la Néerlandaise Annemarie Worst. Après quatre des neuf épreuves inscrites au calendrier, Kateřina Nash figure toutefois toujours en tête du classement général.