Le Tchèque Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick Step) a remporté samedi le Circuit Het Nieuwsblad, traditionnelle course d'ouverture des classiques flamandes entre Gand et Ninove sur 200 km. L'ancien spécialiste du cyclocross s'est imposé en solitaire, après avoir lâché ses compagnons d'échappée à deux kilomètres de l'arrivée. Les Belges Greg van Avermaet (CCC) et Tim Wellens (Lotto Soudal) ont complété le podium.

En s'imposant sur le Nieuwsblad, Zdeněk Štybar, 33 ans, vient compléter un palmarès fort déjà d'une victoire sur les Strade Bianche (2016) et de succès d'étape sur la Vuelta (2013) et le Tour de France (au Havre en 2015). Sur les classiques, il s'était fait remarquer au Paris-Roubaix, en finissant deux fois deuxième, en 2015 puis en 2017.