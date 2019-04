Cybersécurité : une grande conférence internationale se tiendra à Prague prochainement

Des représentants de l’Union européenne, de l’OTAN et d’autres autorités et agences internationales et nationales se réuniront à Prague début mai pour débattre de la recherche de procédés communs en matière de sécurité cybernétique. L’information a été communiquée, ce jeudi, par le vice-ministre des Affaires étrangères, Aleš Chmelař.

Cette conférence relative à la sécurité des technologies de la communication en République tchèque est organisé suite à l’avertissement émis en fin d’année dernière par l’Agence nationale de cybersécurité (NÚKIB) contre les équipements des sociétés chinois Huawei et ZTE, estimant que Pékin pourrait via ceux-ci collecter des renseignements et faire peser une menace sur la sécurité du pays.