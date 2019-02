Cybersécurité : Huawei menace d’aller en justice si le NÚKIB ne revient pas sur son avertissement

Selon le quotidien Deniík N, la société chinoise Huawei menace de porter l’affaire en justice si l’Agence nationale de cybersécurité (NÚKIB) ne retire pas son avertissement, alertant les autorités tchèques en décembre dernier sur les éventuels risques posés par l’utilisation de logiciels et appareils produits par Huawei et ZTE, une autre société chinoise. Huawei aurait fait part de son mécontentement par voie postale au Premier ministre Andrej Babiš et au directeur de l’agence, Dušan Navrátil, exigeant une réponse avant le 14 février prochain.

Le gouvernement a discuté du sujet ce vendredi et a décidé qu’il revenait à l’Agence nationale de cybersécurité de répondre à cette lettre. Cette menace de poursuites judiciaires fait suite à la décision de plusieurs ministères de résilier leurs contrats avec la société Huawei après la publication des recommandations de l’agence.