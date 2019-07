Crise gouvernementale : le chef de la diplomatie tchèque se dit prêt à démissionner

Le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček, du parti social-démocrate (ČSSD), s'est dit prêt à démissionner, suite à la réunion de ce jeudi entre Andrej Babiš (ANO), Jan Hamáček (ČSSD) et le président tchèque Miloš Zeman, en lien avec le remplacement du ministre de la Culture Antonín Staněk. S'exprimant pour l'agence de presse tchèque CTK, le chef de la diplomatie s'est dit déçu du résultat de la réunion, estimant qu'il ne restait plus guère de possibilités aux sociaux-démocrates pour rester dans la coalition gouvernementale.

Sa collègue et ministre du Travail et des Affaires sociales, Jana Maláčová, a pour sa part écrit sur sa page Facebook que si la Constitution et l'accord de coalition n'étaient pas respectés, les ministres issus de son parti étaient prêts à démissionner.