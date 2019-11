Crédit immobilier : chute du taux d’intérêt moyen en octobre

Le taux d’intérêt moyen des prêts immobiliers en République tchèque s’est élevé à 2,36 % en octobre dernier, soit une baisse marquante de onze centièmes de point par rapport au mois de septembre. Il s’agit de la neuvième baisse consécutive enregistrée, alors que le taux était encore de 3 % en début d’année. Les chiffres ont été communiqués, ce mercredi, par Fincentrum Hypoindex.

Pour rappel, le taux moyen a atteint un taux record de 1,77 % en décembre 2016, soit le plancher le plus bas depuis 2003, année depuis laquelle les données font l’objet d’un suivi en République tchèque. Il augmentait toutefois de nouveau régulièrement depuis 2017.

Un peu plus de 7 000 nouveaux crédits à l’habitat ont été signés dans le pays dans le courant du mois d‘octobre, soit près de 670 de plus qu’en septembre, et ce pour un volume total de près de 17 milliards de couronnes (665 millions d’euros), le plus important depuis novembre 2018.