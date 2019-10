Course hippique – victoire de Theophilos au Grand Steeple-chase de Pardubice

Course hippique la plus importante disputée en République tchèque, le Grand Steeple-chase de Pardubice (Velká pardubická) a été couru ce dimanche, sous un temps ensoleillé. Il s’agissait de la 129e édition de l’un des cross-countries parmi les plus difficiles en Europe.

La course a vu la victoire de Theophilos, premier succès de ce cheval âgé de neuf ans à Pardubice et premier succès de son jockey Josef Bartoš après onze ans. Vainqueur de la précédente édition de la course hippique de Pardubice, Tzigane du Berlais, originaire de France, a terminé la course au quatrième obstacle de la course appelé Le fossé Taxis.

La course Velká pardubická est un cross de trente et un obstacles naturels répartis sur un champ long de 6 900 mètres.