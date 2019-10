Course hippique – le Grand Steeple-chase de Pardubice se déroule ce dimanche

Course hippique la plus importante disputée en République tchèque, le Grand Steeple-chase de Pardubice (Velká pardubicka) se court ce dimanche. Il s’agit de la 129e édition de l’un des cross-countries parmi les plus difficiles en Europe.

La Velká Pardubická est un cross de trente et un obstacles naturels répartis sur un champ long de 6 900 mètres. 21 chevaux et jockeys s'affronteront ainsi ce dimanche.