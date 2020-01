Course automobile : les Tchèques de nouveau en nombre au départ du Rallye Dakar

Comme chaque année, les engagés tchèques seront nombreux au départ du Rallye Dakar, qui pour la première fois de son histoire se disputera dans le désert saoudien et s’élancera dimanche à Djeddah. Ils seront en effet pas moins de vingt-neuf à vouloir rejoindre Riyad après deux semaines de course à travers pistes montagneuses et dunes.

Après sa sixième place au classement général final dans la catégorie autos l’année dernière, Martin Prokop sera probablement la principale attraction pour le public tchèque. Mais comme de tradition depuis les premières participations et victoires dans les années 1980 des Tatra et du légendaire Karel Loprais, surnommé « Monsieur Dakar », c’est dans la catégorie camions que les Tchèques seront les mieux représentés. A suivre notamment, Aleš Loprais, le neveu de Karel. Pour la première fois, le pilote tchèque conduira un camion de la marque Praga, et non plus Tatra.