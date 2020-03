Coup d’envoi du festival One World

Coup d’envoi, ce jeudi, du festival du film sur les droits de l’Homme One World, dont l’édition 2020 est consacrée au changement climatique et à ses conséquences pour les humains et leur environnement. Le festival propose cette année 133 documentaires issus de 60 pays. Le festival s’achèvera le 14 mars.

Comme chaque année, le prix Homo Homini sera remis ce jeudi soir à une personnalité qui s'engage activement pour la défense des droits de l'Homme. Ce prix est décerné cette année à l'avocat tadjik Buzurgmehr Jorov le 5 mars prochain, à l'occasion de l'ouverture du festival. Il lui sera remis par le lauréat 2018, le réalisateur ukrainien et ancien prisonnier politique Oleg Sentsov, également détenteur du prix Sakharov.