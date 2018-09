Coup d'envoi du festival Golden Prague (Zlatá Praha)

Festival de télévision présentant les meilleurs programmes et films de musique et de danse dans le monde, tous genres confondus, la 55e édition de Golden Prague (Zlatá Praha) débute ce jeudi soir, sur la Nouvelle scène du Théâtre national, par un concert du ténor slovaque Štefan Margita et de ses invités.

Le festival propose 87 films en provenance de 14 pays, dont les portraits de Leonard Bernstein et de Franco Zeffirelli. Les projections qui ont lieu au Théâtre national sont accessibles au grand public jusqu’à la clôture du festival, le 22 septembre prochain.