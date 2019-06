Coup d'envoi du 54e Festival du film de Karlovy Vary

Julianne Moore, Casey Affleck, Patricia Clarkson et Bart Freundlich sont les principales stars invitées à la 54e édition du Festival international du film de Karlovy Vary. L'actrice américaine Julianne Moore, arrivée jeudi dans la station thermale de Bohême de l'Ouest, inaugurera ce vendredi soir le festival et recevra un Globe de cristal pour son apport au cinéma mondial. Après la projection de son dernier film After the Wedding, remake du film éponyme de la réalisatrice danoise Susanne Bier, un concert de l'Orchestre symphonique tchèque sera donné devant l'hôtel Thermal, avec les plus grands tubes des Beatles.

Cette année, le festival propose 180 films de fiction et documentaires. Une cinquantaine d'entre eux seront présentés en première mondiale ou européenne. Parmi les membres du Grand Jury qui décideront cette année à qui sera décerné le Globe de cristal pour le meilleur film figure le Français Charles Tesson, délégué général de la Semaine de la critique du festival de Cannes.