Coup d’envoi de la traditionnelle collecte des Rois mages le 1er janvier

Le 1er janvier sera donné le coup d’envoi de la désormais traditionnelle collecte des Rois mages dans de nombreuses villes et communes du pays. Organisée par la Charité tchèque, cette 20e collecte est une des plus importantes œuvres caritatives en Tchéquie. Durant les deux prochaines semaines, de l’argent sera récolté dans les rues de tout le pays par quelque 24 000 enfants et bénévoles, déguisés en Rois mages.

Les fonds sont ensuite redistribués dans les régions pour aider notamment les gens dans le besoin, personnes handicapées, malades et personnes âgées. En 2018, une somme record de plus de 122 millions de couronnes (environ 4,8 millions d’euros) a été récoltée.