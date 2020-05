Coronavirus : un cluster à la mine Darkov dans le nord-est de la Tchéquie

17 mineurs de la mine Darkov, dans la région de Karviná (Moravie-Silésie) ont été infectés par le coronavirus à ce jour, et cinq membres de leurs familles ont également été testés positifs. Des tests généralisés à tous les employés de la mine pourraient être effectués à partir de lundi, a fait savoir la directrice de la branche locale des services d'hygiène tchèques.

L'entreprise OKD a mis en place dans toutes ses mines des mesures d'hygiène dès le mois de mars. Les employés y sont tenus de porter le masque facial toute la journée, sauf pour manger et se laver. Considérée comme un foyer épidémique par les services d'hygiène, la mine Darkov s'est vue imposer un strict régime d'hygiène, avec en plus une désinfection des espaces et des surfaces dans les locaux réservés aux employés qui sont tenus de porter des gants, une protection des yeux et des respirateurs FFP2. La température des employés et leur état de santé fait l'objet d'un contrôle lors de leur entrée sur le site.