Coronavirus : trafic en baisse à l'aéroport de Prague

L’aéroport international Václav Havel de Prague voit la peur du coronavirus réduire le nombre de vols sortants et entrants d’environ 25 par jour. Une nouvelle baisse est attendue dans les prochains jours.

Tous les vols directs à destination et en provenance de la Chine ont été suspendus début février et jeudi 27 février Czech Airlines a suspendu tous les vols directs vers la Corée du Sud, qui compte le deuxième plus grand nombre de personnes contaminées par le Covid-19 après la Chine.

L'aéroport a mis en place une surveillance des passagers en provenance d'autres destinations où le coronavirus a été confirmé et les passagers du nord de l'Italie passent par une porte spéciale où officient des médecins.