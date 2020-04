Coronavirus – Sondage : une grande majorité des Tchèques considérent que les mesures de précaution sont appropriées

Trois quarts des Tchèques considèrent que les mesures de restriction et de confinement adoptées par le gouvernement pour enrayer l’épidémie de coronavirus sont adaptées à la gravité de la situation, selon un sondage mené les 31 mars et 1er avril par l’agence Kantar CZ. A la mi-mars, seuls deux tiers des personnes intéroggées en étaient convaincues. Par ailleurs, la part des gens estimant que les mesures de précaution ne sont pas suffisantes est passée de 31% à 16%.

Inversement, la part de ceux qui pensent que ces mesures sont trop strictes et inutilement restrictives a légèrement augmenté, même si leur part ne s’élève toujours qu’à 8% (contre 5% deux semaines plus tôt). Parmi les mesures les plus contraignantes, les sondés citent d’abord les restrictions de déplacement, puis la fermeture de la plupart des commerces, des institutions culturelles et terrains et salles de sport. Les fermetures des bars et restaurants et des écoles n’arrivent qu’en quatrième et cinquième positions.