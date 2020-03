Coronavirus : l’opposition critique la communication du gouvernement

Masque de protection sur la bouche, les leaders de cinq partis de l’opposition ont appelé, mardi, le gouvermement à dire toute la vérité aux Tchèques concernant les différentes évolutions possibles de la situation sanitaire en République et les solutions envisagées en fonction des scénarios.

Petr Fiala (ODS), Ivan Bartoš (Pirates), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Vít Rakušan (STAN – Parti des Maires et Indépendants) et Marian Jurečka (chrétiens-démocrates) ont réclamé des informations vraies et complètes concernant notamment le nombre de masques de protection et de tests de dépistage disponible et la planification de leur distribution aux professionnels de la santé. « Nous appelons le gouvernement à améliorer considérablement sa communication », a déclaré Markéta Pekarová Adamová.

Tous sont prêts et ont fait de leur volonté de se réunir régulièrement avec les membres du gouvernement pour débattre des éventuelles mesures. « Nous ne sommes pas là pour critiquer le gouvernement, mais pour lui tendre la main », a souligné Petr Fiala.