Le gouvernement tchèque a interdit, à compter de samedi prochain, les transports d’autocar, ferroviaire et fluvial dans les pays voisins, a annoncé, jeudi, le ministère tchèque des Transports, précisant que le transport aérien sera limité. Cette mesure concerne le transport des passagers et non pas celui des marchandises.

L’Etat devrait toutefois permettre le retour des ressortissants tchèques de l’étranger, ainsi que le départ des citoyens étrangers dans leurs pays d’origine.