Coronavirus : les joueurs du Slavia Prague de nouveau testés

Tous les joueurs de l’effectif du Slavia Prague, le leader du championnat de République tchèque de football, ont passé, ce vendredi matin, des tests de contrôle de dépistage du Covid-19 dont les résultats sont attendus dans le courant de la journée. Ils pourraient ainsi reprendre l’entraînement ce vendredi soir dans la perspective du match de reprise comptant pour la 25e journée de la Fortuna Liga qu’ils disputeront à Mladá Boleslav mardi soir. L’information a été communiquée par le président du Slavia, Jaroslav Tvrdík, sur son compte twitter.

Ces tests ont été effectués sur quelque 80 employés du club suite à l’annonce, mardi, d’un cas de contamination parmi les joueurs. Après une interruption de près de deux mois et demi en raison de la crise du coronavirus, le championnat de République tchèque reprendra ce samedi avec tout d’abord un match en retard entre le FK Teplice et le Slovan Liberec. La première journée à laquelle participeront tous les deux clubs de première et de deuxième divisions est programmée mardi et mercredi prochains.