Coronavirus : le point sur la situation en République tchèque ce lundi matin

298 personnes étaient porteuses du virus Covid-19 ce lundi matin, a annoncé ce lundi matin le ministère tchèque de la Santé, soit cinq personnes de plus qu'au dernier bilan de dimanche soir. Prague reste la région-ville la plus touchée avec une centaine de cas.

Malgré les diverses mesures prises depuis le début de la semaine dernière pour enrayer la propagation du virus, comme notamment la fermeture des frontières, des écoles, des bars et restaurants et de nombreux magasins, les journées de samedi et dimanche ont été marquées par les plus grands nombres de nouveaux cas depuis l’apparition du virus en République tchèque le 1er mars (+33 % dimanche). Deux tiers des personnes se sont contaminées lors d’un séjour à l’étranger, un tiers en République tchèque.