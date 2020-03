Coronavirus : le point sur la situation en République tchèque ce dimanche

Vingt-cinq nouvelles contaminations ont été recensées dans la nuit de samedi à dimanche en République tchèque, portant ainsi le nombre de personnes porteuses du virus Covid-19 à 234 en début de matinée dimanche, selon les données mises en ligne par le ministère de la Santé. Plusieurs milliers d’autres sont également tenues de rester en quarantaine.

Malgré les diverses mesures prises depuis le début de la semaine pour enrayer la propagation du virus, comme notamment la fermeture des frontières, des écoles, des bars et restaurants et de nombreux magasins, la journée de samedi a été marquée par le plus grand nombre de nouveaux cas (39) depuis l’apparition du virus en République tchèque le 1er mars. Deux tiers des personnes se sont contaminées lors d’un séjour à l’étranger, un tiers en République tchèque.