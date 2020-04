Coronavirus : le nombre de nouveaux cas au plus bas depuis le 13 mars

Mardi matin, le nombre de personnes contaminées au Covid-19 s’élevait à 7 449 en République tchèque depuis le 1er mars. Lundi, 41 nouveaux cas confirmés ont été recensés, soit le total le plus faible depuis plus de six semaines. Le pays comptait 4 384 personnes malades mardi matin.

Quelque 223 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie, tandis que 2 842 patients ont été déclarés guéris.