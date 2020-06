Coronavirus : le ministère des Finances pour la fin du gel des loyers

Le ministère des Finances entend lever le moratoire sur le plafonnement des prix des loyers, en vigueur depuis le 23 avril dernier. L’information a été publiée par l’agence de presse ČTK.

Le décret a été adopté par le gouvernement pour protéger les locataires pendant la crise du coronavirus et pour empêcher les loueurs d’abuser de leur position dominante. Le ministère des Finances estime qu’après la levée des mesures de restriction visant à enrayer l’épidémie du coronavirus, il n’y a plus de raison de geler les loyers, étant donné que la mobilité résidentielle des habitants n’est plus réduite.

Le plafonnement des prix des loyers a suscité des protestations des propriétaires des immeubles et des partis de l’opposition de droite.