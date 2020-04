Coronavirus : le ministère de la Santé prêt à assouplir certaines mesures de restriction

Le ministère de la Santé entend assouplir certaines mesures de restriction si la situation n’évolue pas négativement d’ici à ce mercredi. Comme l’avait déjà annoncé le Premier ministre Andrej Babiš dimanche, certains commerces devraient être rouverts à compter de jeudi (matériaux, bricolage, textile pour les enfants, chaussures, papateries, etc.) à certaines conditions.

Lors d’une conférence de presse, ce lundi, le ministre Adam Vojtěch a indiqué que du matériel de protection pour un montant de six milliards de couronnes (240 millions d’euros) avait été commandé et que près de 20 millions de masques avaient été livrés et un peu plus de 11 millions distribués. Enfin, le ministre a annoncé un plan qui doit permettre de tester l’ensemble des personnels des maisons de retraite et centres d’accueil des personnes âgées, où la maladie se propage.