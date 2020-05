Coronavirus : le gouvernement tchèque se prépare dans l’éventualité d’une deuxième vague

Alors que son processus de déconfinement continue de progresser, la République tchèque se prépare déjà à une éventuelle deuxième vague de l’épidémie de coronavirus. C’est ce qu’a fait savoir le Premier ministre, jeudi, à l’agence de presse ČTK. Andrej Babiš a indiqué qu’une équipe composée d’épidémiologistes et d’experts du système dit de « quarantaine intelligente » coopérait avec le ministère de la Santé.

Le chef du gouvernement a rappelé que la deuxième phase du projet de confinement intelligent, basé sur le traçage numérique et qui doit permettre de mieux cibler les foyers de contamination, était en cours de préparation. Elle prévoit notamment le lancement de l’application eRouška (littéralement « eMasque ») et la création d’un grand centre d’appels. Par ailleurs, le gouvernement prévoit d’investir dans les réserves de matériel de protection sanitaire. Sur ce dernier point, un projet sera présenté par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Karel Havlíček, lundi.