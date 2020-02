Coronavirus : l’aéroport de Prague installe des portes spéciales pour les passagers en provenance d’Italie

L’aéroport Václav Havel à Prague a mis en place ce mardi des portes spéciales pour les passagers en provenance d’Italie, où le nombre de cas de contamination au coronavirus connaît une augmentation inquiétante. Des contrôles sanitaires renforcés, visant à détecter d’éventuels symptômes de maladie respiratoire, y seront effectués, a annoncé l’aéroport via son compte Twitter.

L’Italie est une des destinations les plus prisées des Tchèques, que ce soit pour les sports d’hiver ou les vacances d’été. Lundi, le ministère des Affaires étrangères a émis un avis recommandant aux voyageurs d’éviter tout particulièrement les régions du nord de l’Italie où sont apparus des foyers de l’épidémie (les régions de Lombardie et de Venise). A ce jour, sept personnes sont mortes de la maladie, et on compte plus de 200 personnes infectées par le virus en Italie.