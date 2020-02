Coronavirus : la Tchéquie envoie de l'aide humanitaire en Chine

La République tchèque participe une fois de plus à l'aide de plusieurs pays européens, cofinancée par l'Union européenne, à destination de la Chine, en proie à une épidémie de coronavirus. Un avion contenant de l'aide humanitaire tchèque a décollé de Vienne ce dimanche, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères tchèque Tomáš Petříček, via son compte Twitter. La République tchèque envoie quelque 4,5 tonnes de matériel médical, dont des masques, des gants en latex, du désinfectant etc.

Lundi, le gouvernement tchèque a également approuvé l'envoi d'un autre convoi aérien humanitaire, avec 7 tonnes d'équipement médical. L'avion militaire le transportant devrait partir pour la Chine à la fin du mois.