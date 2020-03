Coronavirus : la Tchéquie déplore un premier mort

Dimanche, un premier patient tchèque est décédé du coronavirus. Il s'agit d'un homme âgé de 95 ans, qui souffrait d'autres maladies et qui était hospitalisé à Prague.

Lundi matin, la Tchéquie comptait 1165 cas confirmés de coronavirus, soit 114 cas de plus que dimanche. Six personnes ont été déclarées guéries, selon les informations communiquées par le ministère de la Santé. Plus de 17 300 tests ont été effectués dans le pays depuis l’apparition du virus en Tchéquie, le 1er mars.